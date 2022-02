Koh-Lanta 2022: l'un des nouveaux candidats mis en examen pour homicide involontaire

Après une saison ternie par les tricheries, la très populaire émission de télé-réalité de TF1 "Koh-Lanta" espère redorer son image à partir du 22 février, avec 24 candidats présentés comme "très fair-play".

La nouvelle édition de ce jeu, tournée cette fois-ci aux Philippines, veut revenir aux "fondamentaux" avec des candidats anonymes.

L'an dernier, pour ses vingt ans, cette émission, qui réunit des apprentis Robinson surmontant des épreuves sur une île déserte avec le minimum vital, avait rassemblé d'anciens participants emblématiques.

Une saison au parfum de scandale, certains "héros" ayant manqué au code d'honneur du programme en se procurant de la nourriture "en dehors du cadre de jeu". La finale s'était terminée

sans vainqueur et avec une contre-performance d'audience, battue par un téléfilm de France 3.

Mais voilà, selon le Canard enchaîné, cette nouvelle saison n'est pas à l'abri d'un scandale, l'un des aventuriers ayant été mis en examen en 2016 pour homicide involontaire. L'homme, un commandant de pompiers de 38 ans, avait été mis en examen avec 6 de ses collègues.

Le Canard enchaîné détaille que "la justice les soupçonne d'avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes", lors d'un incendie de forêt, conduisant au décès d'un sapeur-pompier. Trois autres hommes du feu auraient été blessés. Rappelons que le candidat jouit de la présomption d'innocence.



La production de la célèbre émission, interrogée à ce sujet par le magazine Voici, a accepté de s'exprimé: "Nous n’étions pas informés de cette mise en examen. L’information le concernant n’était pas publique et elle est couverte par le secret de l’instruction. Nous avons suivi nos process de sélection qui sont encadrés par la loi afin de respecter la vie privée des concurrents. Nous demandons aux personnes candidatant s’il existe des condamnations judiciaires. François nous a indiqués qu’il ne faisait l’objet d’aucune condamnation et nous a transmis un extrait de son casier judiciaire. Sa mise en examen ne remet pas en cause ces éléments puisqu’il est à ce stade de la procédure juridiquement présumé innocent".