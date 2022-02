Dua Lipa a trouvé comment ne plus penser à son ex Anwar Hadid

Dua Lipa se concentre sur sa carrière après sa rupture avec Anwar Hadid, confie une source au média américain Page Six. "Elle travaille sans arrêt pour sa tournée et sur son prochain album". La tournée de la chanteuse démarre mercredi à la FTX Arena de Miami après avoir été reporté trois fois en raison de la pandémie de covid.

Elle doit donner plus de 80 concerts jusqu'à la mi-novembre en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Australie.



"Le spectacle est très énergique et a revitalisé Dua. Il lui a donné un sentiment de stabilité après tous ses hauts et ses bas avec Anwar", explique la source.



Les deux ex ont commencé à se fréquenter en juin 2019. Selon plusieurs médias américains, Dua Lipa, 26 ans, et Anwar Hadid, 22 ans, feraient "une pause dans leur relation" et "passent du temps séparément" après plus de deux ans de relation.



Avant cette nouvelle, la chanteuse "Levitating" et le frère de Gigi et Bella n'avaient pas été vus ensemble depuis près de deux mois. La chanteuse a passé la seconde moitié de l'année dernière à enregistrer la suite très attendue de son album phare de 2020, "Future Nostalgia", à Londres et Los Angeles, tandis que Anwar Hadid était à New York.