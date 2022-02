A la découverte des "bekende Vlamingen": Adil El Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs qui séduisent Hollywood

Avez-vous déjà entendu parler des célébrités du nord du pays ? On les appelle les 'bekende Vlamingen', généralement abrégé en BV. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Cette semaine, RTL info met en lumière ces différentes célébrités. Les prénoms Adil et Bilall ne vous disent rien ? Sans même vous en apercevoir, vous avez déjà regardé ou entendu parler de leurs films à succès. "Black" ou encore "Bad Boys For Life", ils ont tout raflé en quelques années. Une passion pour le cinéma qui les propulse au-delà de leurs rêves.

Les personnalités flamandes connaissent un réel succès… en Flandre. On les appelle les 'bekende Vlamingen' (comprenez, les Flamands connus, ndlr). Ces personnes sont actives dans différents secteurs allant des médias à la cuisine gastronomique, en passant par un statut plus traditionnel d'artiste. Aujourd'hui, nous vous présentons Adil El Arbi et Bilall Fallah. Ils ont 33 ans et ont étudié ensemble à l'école des arts LUCA à Bruxelles. Ils ont produit "Image", "Black" et "Patser". En 2020, ils font le grand saut à Hollywood et réalisent "Bad boys for life" avec Will Smith, un blockbuster en Amérique. Actuellement, ils terminent "Beverley Hills Cop 4", avec Eddie Murphy. Le tournage de "Ms. Marvel", une série de super-héros pour Disney+, est également terminé. Et le film "Batgirl" qui sortira cette année.

Black

Le film Black est une adaptation du livre de Dirk Bracke, un roman très populaire en Flandre. Adil et Bilall rêvaient de porter ce film à l'écran, et l'ont concrétisé en 2015. Le film raconte l'histoire de deux gangs des banlieues bruxellois, les Black Bronx et les 1080. Mavela et Marwan, les deux amants du gang rival, tombent amoureux et vivent une passion interdite et dangereuse. Le film connait un succès en Belgique. En réalisant le film Black, Adil et Bilall espéraient ainsi une entrée pour Hollywood.

Les deux Belges aspiraient déjà à beaucoup plus.

Le rêve Américain

Le grand rêve d'Adil et Bilall était de réaliser leur propre film hollywoodien, et les deux Belges ont réussi. Les hommes ont fait leurs grands débuts à Hollywood en 2020 avec le troisième volet "Bad boys for life", avec Will Smith et Martin Lawrence. Dans une interview, Adil partageait le rêve devenu réalité :

Quand on a entamé nos études, c'était un peu une blague de se dire 'un jour on faire Bad Boys 3'. Jamais on n'aurait cru qu'on allait vraiment faire ce film un jour

Grâce à l'énorme succès de "Bad Boys for Life", les sociétés cinématographiques américaines font la file pour travailler avec les deux Belges.