Décès du comédien américain Bob Saget: un traumatisme crânien est à l'origine de sa mort

Le comédien américain Bob Saget, retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Floride au début du mois de janvier, est décédé d'un traumatisme crânien, a annoncé sa famille dans un communiqué.

L'acteur, connu pour son rôle dans la célèbre sitcom des années 1980-1990 "La Fête à la maison", avait été retrouvé inanimé dans une chambre à Orlando alors qu'il se trouvait en tournée dans le pays, et les circonstances de sa mort étaient jusque-là inconnues. "Les autorités ont déterminé que Bob était mort d'un traumatisme crânien", a déclaré sa famille.

Il aurait "accidentellement heurté l'arrière de sa tête sur quelque chose, ne s'était pas posé de question et était allé se coucher", a-t-elle précisé, ajoutant que le décès n'était pas lié à la consommation de drogues ou d'alcool.

Bob Saget, qui était âgé de 65 ans, avait connu la célébrité en incarnant Danny Tanner, père veuf de trois filles, dont les jumelles jouées par les soeurs Mary-Kate et Ashley Olsen, dans "La Fête à la maison". Après son décès, ces dernières avaient rendu hommage à "l'homme le plus aimant, le plus compatissant et le plus généreux".

Le comédien, souvent surnommé le "papa de l'Amérique", était aussi la voix off du narrateur dans la série "How I met your mother" et est apparu à de nombreuses reprises, jouant son propre rôle, dans "Entourage", de 2005 à 2010.