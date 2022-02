"Abasourdi", "Dans un état très fragile": des proches d'Ary Abittan donnent des nouvelles de l'acteur accusé de viol

Dans les colonnes du dernier numéro de Paris Match, des proches d'Ary Abittan ont donné des nouvelles peu rassurante de l'acteur de 48 ans, qui avait été accusé de viol en novembre dernier. "Abasourdi", "Sous le choc", "Dans un état très fragile", voilà les termes employés pour le décrire.

En novembre dernier, l'acteur et comédien Ary Abittan a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire après qu'une plainte pour viol a été déposé contre lui. Les faits remontent à la fin du mois d'octobre. Entre le 30 et le 31 octobre, il passe la nuit avec une femme avec qui il entretient une relation extra-conjugale. Mais le lendemain, cette dernière, âgée de 23 ans, se rend au commissariat de police pour déposer plainte contre son amant.

Depuis cet événement tragique pour l'acteur et sa carrière cinématographique, Ary Abittan fait profil bas. "La meilleure façon de respecter la parole de la victime, c'est de se taire. C'est ce que fait mon client depuis le début", avait d'ailleurs déclaré son avocate, Me Caroline Toby, au Parisien.

Mais dans la sphère privée, le comédien se montre apparemment très affecté par cette histoire. Lui refuse de s'exprimer, mais certains proches de l'acteur ont accepté de donner de ses nouvelles et de se confier dans les colonnes du dernier numéro de Paris Match. Il serait "horrifié" par les accusations à son encontre, d'après ceux-ci. "Abasourdi", "Sous le choc", "Dans un état très fragile" sont les termes employés pour décrire Ary Abittan.

Si la justice n'a pas encore tranché sur son cas, l'acteur risque tout de même jusqu'à 15 ans de prison pour les faits qui lui sont reprochés. Quant à sa carrière professionnelle, celle-ci semble s'écrouler petit à petit: la tournée pour son spectacle Pour de vrai a été annulée, il a été remplacé de la série L'homme de nos vies sur M6 et écarté des avant-premières de ses films. Il est aussi attendu prochainement dans Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? mais l'équipe du tournage a décidé qu'il ne participerait pas à la promotion du film.