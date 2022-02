ADORABLE: ce petit singe joue avec des canetons dans un pré en Indonésie avant de s'endormir à leurs côtés (vidéo)

Un moment remplit de tendresse en Indonésie. Un petit singe joue avec des canetons dans un pré avant de s'endormir paisiblement à leurs côtés.

C'est probablement la vidéo la plus mignonne que vous verrez aujourd'hui: BiBi, un petit singe en Indonésie, s'entend très bien avec ces petits canetons. On peut les voir en train de jouer dans un pré et s'amuser comme des fous. Le petit singe court et les canetons le suivent à toute vitesse.

Puis, après cette partie de jeu qui les a épuisés, BiBi décide de s'allonger dans l'herbe pour faire une petite sieste et c'est à ce moment que ses amis les canetons viennent se coucher sur lui et à côté de lui. Un moment adorable !