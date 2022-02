Ce mannequin a été refoulé du mariage de son amie: "Elle me trouvait trop belle dans cette robe"

Alena Yildiz, 21 ans, mannequin originaire de Heidelberg (Allemagne), raconte sur TikTok une histoire qui lui vaut des millions de vues. "Mon amie proche m’a désinvitée de son mariage parce qu’elle me trouvait trop belle dans la robe qu’elle avait choisie pour moi", écrit-elle dans une vidéo. "J’ai quand même pris des photos de choc avec la robe", ajoute-t-elle.



Interviewée par Insider, Alena Yildiz raconte qu’elle a déboursé 1.200 euros pour la robe en question. Elle précise également qu’elle était censée être demoiselle d’honneur avec 5 autres jeunes femmes jusqu’à ce que son amie ne fasse marche arrière : "Elle m’a appelée en me disant qu’elle n’était plus très sûre pour la robe et que j’allais lui voler la vedette. Elle était très en colère et m’a désinvitée après notre appel. On s’est disputées car ça n’avait pas de sens à mes yeux vu qu’elle avait elle-même choisi la robe. Toutes nos autres amies portaient également des robes extravagantes, mais elle a eu un problème seulement avec moi".

Après cette dispute, Alena Yildiz a décidé de ne pas venir au mariage. Elle raconte avoir coupé les ponts avec son amie, dépitée. "Cela m’a fait me sentir que je n’avais pas de valeur en tant qu’amie à ses yeux", confie-t-elle. Alena ajoute que la mariée l’a contactée après le buzz autour de sa vidéo sur TikTok, mais qu’elles ne sont pas parvenues à se réconcilier. "La beauté d’une autre femme ne vous rend pas moins belle, j’aimerais que plus de gens comprennent cela et se sentent confiants", conclut-elle.