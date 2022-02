Né grâce à un don de sperme, Clément cherchait ses origines: il a fait une belle découverte (vidéo)

Clément a raconté son histoire personnelle émouvante dans l’émission La maison des Maternelles, sur France 2. Dès le plus jeune âge, il sentait qu’il y avait quelque chose que ses parents lui cachaient. Ils lui avaient déjà fait part des difficultés qu’ils avaient rencontrées pour l’avoir. "Ils m’ont dit qu’ils étaient passés par les hôpitaux. Ensuite, comme tout secret de famille, ça transpirait à travers le comportement des parents. Et puis je suis arrivé à un âge où je faisais des comparaisons physiques avec mes parents et toutes ces informations m’ont amené à penser qu’il y avait vraiment eu un secret autour de cette conception", a confié l’homme de 32 ans à l’animatrice Agathe Lecaron.

C’est à l’âge de 12 ans que Clément a appris la vérité. Lors d’une sortie à la pêche avec son père, ce dernier lui a révélé qu’avec sa mère, ils avaient fait appel à quelqu’un d’autre pour sa conception. "Ça a été un moment d’émotion assez fort, je lui ai sauté dans les bras en disant ‘Si tu es mon père’ car je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait… Il m’a expliqué qu’ils avaient fait appel à un donneur (…) Après en avoir parlé plus amplement avec ma mère j’ai mieux compris", se souvient-il.

Vers l’âge de 16 ans, Clément s’est mis en quête de ses origines. Des recherches qui n’ont pu aboutir qu’en 2019 : "J’ai eu un premier match avec une personne qui était ma demi-soeur. En fait on se connecte sur le site et on a les matchs avec des pourcentages de correspondance. J’avais environ 20% (…) On a commencé à échanger et il se trouve que cette personne avait également un frère." Clément a donc fini par rencontrer sa demi-sœur et son demi-frère. Des moments forcément inoubliables.