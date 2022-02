A la découverte des "bekende Vlamingen": Julie Vermeire perce grâce à TikTok, et se fait une place au sein des médias flamands

La plus jeune de la série des BV's, c'est Julie Vermeire. Du haut de ses 23 ans, la jeune flamande s'impose de plus en plus comme personnalité de la télévision. Fille de la grande star flamande Jacques Vermeire, elle a gagné "Dancing With The Stars" Flandre en 2019. TikTokeuse certifiée, créatrice de vêtements... elle est bien occupée.

Avez-vous déjà entendu parler des célébrités du nord du pays ? On les appelle les 'bekende Vlamingen', généralement abrégé en BV. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Cette semaine, RTL info met en lumière ces différentes célébrités. Ce jeudi, on évoque le parcours d'une jeune femme de 23 ans.

> Lundi: Gert Verhulst, présentateur, icône de l'industrie du divertissement et... séducteur

> Mardi: Adil El Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs qui séduisent Hollywood

> Mercredi: de candidate The Voice à coach, voici Laura Tesoro

Petite, Julie Vermeire a été baignée dans le showbizz. Elle accompagnait Jacques Vermeire, son père, sur les plateaux d'enregistrement. Julie admet qu'il y a des avantages et des inconvénients d'avoir un père célèbre. Elle est très vite attirée par la scène médiatique. En grandissant, on l'aborde par "la fille de". Pour se défaire de cette étiquette, elle participe à l'émission "Dancing With The Stars" Flandre et gagne le concours. Et poursuit en même temps ses études Media & Entertainment Business à l'école supérieure Thomas More à Malines. Après avoir obtenu son diplôme, elle va tenter sa chance sur le marché du travail. Sans savoir quelle direction suivre, elle est certaine qu'elle souhaite travailler dans le monde médiatique.

Julie participe à la deuxième saison l'émission "Dancing With The Stars" Flandre 2019. Elle devient ainsi la révélation et remporte le concours et la plus jeune gagnante de la compétition. Grâce à son exploit sa popularité augmente en Flandre et des offres pour travailler à la télévision se présentent à elle. Julie refuse ces propositions pour se concentrer sur ces études, qu'elle réussit avec brio.

Après sa réussite scolaire, Julie fait ses débuts comme actrice. Elle joue dans une série "De Redders" sur Play4, une sorte de "Baywatch" flamand. Sa notoriété n'a pas aidé le programme à obtenir de bonnes audiences, il a été critiqué sur les réseaux sociaux. Malgré l'échec de la série, la jeune de 23 ans n'a aucun regret. C'est sur le tournage qu'elle rencontre son chéri, lui aussi acteur, Laurins Dursin. Elle prolonge sa passion pour la danse et crée des videos TikTok.

Une vraie passion pour TikTok

Depuis "Dancing With The Stars" Flandre, Julie s'est découvert une nouvelle passion sur le réseau social TikTok. Durant le confinement, elle s'ennuyait et elle postait régulièrement des danses sur TikTok. Très vite, la gagnante de "Dancing With The Stars" est devenue une référence pour les jeunes flamands. Aujourd'hui, elle compte à son actif plus de 400.000 abonnées sur TikTok. Récemment, elle a partagé une nouvelle vidéo TikTok en compagnie de sa mère, Eva Pauwels. C'est la première fois que Julie est accompagnée de sa maman.

Son succès sur TikTok ne l'empêche pas de réaliser d'autres rêves.

Un pied dans la mode...

La marque de mode belge CKS a lancé sa première collection pour adolescents ; et pour cette nouvelle ligne, a décidé de collaborer avec Julie Vermeire. Dans une interview donnée à nos confrères de Het Laatste Nieuws, Julie raconte être fan de la mode belge et trouve agréable de contribuer à encourager les gens à acheter local et belge. Vermeire aurait puisé son inspiration pour cette collection dans sa vie quotidienne.