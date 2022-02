Ashley Graham partage la première photo de ses jumeaux: "Cela n'a pas été facile"

Ashley Graham a partagé une tendre photo d'elle avec ses jumeaux nouveau-nés, Malachi et Roman, nés le 7 janvier dernier.

Sur ce cliché, publié jeudi sur Instagram, on peut voir le mannequin allaiter un jumeau tout en tenant l'autre dans ses bras. Elle et son mari, le cinéaste Justin Ervin, sont également parents d'un premier fils Isaac né en janvier 2020.

Ashley Graham a célébré le fait d'être devenue mère de trois enfants dans son message, écrivant que ses garçons ont été "les plus grands enseignements et les plus grands rappels que je peux faire des choses difficiles".

"Cela n'a pas été facile, mais ça en vaut vraiment la peine", a-t-elle écrit. "Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai 3 enfants. J'ai hâte de partager bientôt avec vous mon parcours de naissance et la période post-partum."

Graham a annoncé sur Instagram le mois dernier que ses jumeaux étaient arrivés le 7 janvier, a rapporté People.

"Justin et moi sommes tellement excités que nos petits garçons soient là. Ils sont nés tôt ce matin à la maison et sont heureux et en bonne santé", a écrit Graham sur son histoire Instagram à l'époque.