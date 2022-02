Les révélations explosives de l'ancienne massothérapeute du prince Andrew: "Il était constamment à la recherche de sexe"

Les jours passent et se ressemblent pour le fils de la Reine d'Angleterre, le prince Andrew. Une chose est certaine: il ne faisait pas l'unanimité auprès des membres de son ancien personnel qui multiplient les témoignages scandaleux dans la presse à son égard, depuis qu'il va devoir répondre devant la justice américaine d'abus sexuels commis sur une mineure de 17 ans.

Après sa femme de chambre qui l'a présenté comme un prince capricieux qui était trop paresseux pour fermer lui-même les rideaux de sa chambre quand il était couché dans son lit, son ancienne massothérapeute le présente comme une personne... "obsédée par le sexe". Dans le journal du Sun, Emma Gruenbaum, 50 ans, affirme que le duc d'York a tenté de la serrer dans ses bras après des séances de massage au Royal Lodge de Windsor et a toujours insisté pour être nu pendant ses séances à l'exception d'une serviette.

Le deuxième fils de la Reine aurait posé de nombreuses questions très intimes à sa masseuse dès leur première rencontre, notamment sur ses pratiques sexuelles et si elle pratiquait la sodomie. "J'ai commencé à le masser et il n'arrêtait pas de me parler de sexe, et à faire des blagues sur la sodomie, avant de me demander si je la pratiquais et quand est-ce que j'avais eu mon dernier rapport sexuel... Je lui ai répondu qu'il ne pouvait pas me parler comme ça et que ce n'était pas ses affaires... Et il m'a répondu que je ne pouvais pas lui parler comme cela..."

Emma décrit le prince comme étant "constamment à la recherche de sexe"...