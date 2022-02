 La reine Mathilde à la rencontre des étudiants infirmiers à Mons (photos)

Sa Majesté la Reine rencontre les étudiants infirmiers de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet, sur le campus de Mons. La Reine prend notamment connaissance des répercussions de la pandémie du COVID-19 sur l’organisation des cours, ainsi que des innovations technologiques introduites pour y répondre. Des ateliers pratiques illustrent le cours d’anatomie, les outils de simulation utilisés pour aborder le vieillissement et en pédiatrie, ainsi que l’aide médicale d’urgence, grâce à des mannequins haute-fidélité. Au cours d’une table ronde, la Reine s’entretient ensuite avec les étudiants et leurs enseignants sur leurs expériences et leurs perspectives.



Programme:



14:00 Arrivée de la Reine



Exposé sur le Département Santé Publique de l’école, l’adaptation aux contraintes du COVID et les nouvelles technologies.



4 mini-ateliers sur des problématiques distinctes : anatomie et 3D ; simulation de la perception des personnes âgées ; simulations en pédiatrie ; aide-médicale d’urgence à l’aide de mannequins haute-fidélité. Chacune de ces étapes se prête à une photo-op. Table ronde avec la Reine, les étudiants et les enseignants.



15:30 Fin de l’activité