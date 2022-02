Demain nous appartient, c'est fini pour Anne Caillon (Flore Vallorta)

Anne Caillon incarne depuis les débuts de la série Demain nous appartient l'intense Flore Vallorta. Mais plus pour longtemps!

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, l'actrice annonce un départ initié par la production, qui semble tout à fait lui convenir. Depuis quelques mois, déjà, le personnage de la comédienne "perd complètement pied". On ne le verra désormais plus sur le petit écran. "Elle va partir en hôpital psychiatrique", annonce Anne Caillon. "On n'a pas le choix, il faut arrêter cette dame", plaisante-t-elle. La disparition - peut-être non définitive - de son personnage est "le fruit d’une discussion avec le directeur de collection et les auteurs". "Cela faisait un petit moment que mon personnage n’était pas très nourri et que je n'avais pas grand chose à défendre. Notamment parce que j'étais aussi moins présente sur le plateau, ayant eu quelques projets à côté."

"Ma fille me manquait"

Un scénario qui arrange bien l'actrice française. "C'est tombé à point nommé dans ma vie. Je n'aurais pu rêver mieux, c'était l'occasion rêvée", révèle-t-elle. "Le rythme de tournage de DNA est difficile à tenir quand on a une vie de famille. Ma fille me manquait beaucoup."

Pour la suite, Anne Caillon a déjà quelques projets. Elle tournera bientôt dans un long-métrage et participe à deux projets de téléfilms.