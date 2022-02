"Toi ou rien": L'émouvante déclaration d'amour d'Amel Bent à son mari pour son anniversaire

Ça, c'est de la déclaration! Ce vendredi 11 février, sur Instagram, Amel Bent a posté une adorable publication dédiée à son mari, Patrick Antonneli. La chanteuse, enceinte de son troisième enfant et habituellement discrète sur sa vie privée, a dévoilé publiquement ses sentiments à son époux à l'occasion de son anniversaire. "T O I O U R I E N", commence-t-elle par écrire en légende d'une photo pleine de tendresse. "Si seulement on s’était rencontré quelques années plus tôt…on aurait évité pas mal d’embûches toi et moi. Ce qui est certain , c’est qu’on s’est rendu bien meilleurs tous les deux (...) Je suis heureuse de t’avoir , tu es l’homme de ma vie depuis le premier jour et pour toujours."

Amel Bent se dit "fière de lui" et le remercie de la "tirer vers le haut", avant de conclure par un simple "Happy you ma vie". De quoi faire passer une belle journée d'anniversaire à Patrick.