Un site de rencontres exclusivement réservé aux personnes non vaccinées créé en Suisse

En Suisse, il est désormais possible de rencontrer l’amour en fonction du statut vaccinal de la personne. La plateforme s’appelle "Impffrei : Love", que l’on peut traduire par "L’amour sans le vaccin". Il s’agit d’un site de rencontres dédiés exclusivement aux personnes non vaccinées contre le Covid-19.

C’est une plateforme pour le moins originale qui a été créé en Suisse. "Impffrei : Love", que l’on peut traduire par "L’amour sans le vaccin" attire de plus en plus d’utilisateurs suisses-allemands. Il s’agit d’un site de rencontres exclusivement réservé aux personnes non-vaccinées. "Pour toutes les personnes sans vaccins et conscientes qui préfèrent se tenir la main… plutôt que la distance sociale", peut-on lire sur la page d’accueil du site.

La seule condition pour espérer "matcher" votre âme sœur est donc de ne pas avoir reçu le vaccin contre le Covid-19. Cela va même plus loin : pour s’inscrire sur la plateforme, il faut préciser son statut vaccinal. Si vous êtes vaccinés, vous ne pourrez donc pas y accéder.

Pour le moment, "Impffrei : Love" compte quelque 12.000 utilisateurs. Des hommes comme des femmes principalement domiciliés en Allemagne et en Suisse alémanique. Le statut vaccinal semble de plus en plus faire débat dans la société. Sur certaines app de rencontres, comme Tinder ou Meetic, il est désormais possible de spécifier si vous êtes – ou non – vacciné contre le Covid-19.