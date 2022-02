Une publicité dans laquelle des femmes se transforment en vaches fait scandale en Corée du Sud (vidéo)

Une marque très connue de produits laitiers en Corée du Sud s’est attiré les foudres de la population après avoir diffusé une publicité dans laquelle des femmes se transforment en vaches. Seoul Milk a ainsi été contraint de s’excuser.

La vidéo montre un homme en train de filmer secrètement un groupe de femmes dans un champ. Celles-ci sont toutes vêtues de blanc et se trouvent dans différentes positions ressemblant à du yoga. On voit aussi l’homme les filmant boire dans un ruisseau. Soudainement, le caméraman secret marche sur une brindille et cela fait sursauter les figurantes qui se transforment subitement en vaches…

Il s’agit d’une publicité diffusée par Seoul Milk, la plus grande marque de produits laitiers de Corée du Sud. Elle se vante de commercialiser du lait 100% biologique mais celle-ci était loin d’imaginer, après diffusion, qu’elle créerait un tollé. Selon la BBC, Seoul Milk a été contrainte de présenter ses excuses suite à des réactions de l’opinion publique. Elle a également supprimé la publicité de YouTube mais la vidéo a été téléchargée et repartagée par les internautes. La BBC a partagé les mots formulés par la société mère de Seoul Milk, la Seoul Dairy Cooperative : "Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui se sont sentis mal à l'aise avec la publicité sur le lait publiée le 29 du mois dernier." Les excuses ont été publiées en ligne.

"Nous prenons cette affaire au sérieux et procéderons à un examen interne, et prendrons des précautions supplémentaires pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Nous inclinons la tête en guise d'excuses", ont encore ajouté les dirigeants de Seoul Milk.

La publicité a déclenché un débat national sur le sexisme et les questions de sensibilité au genre, mais les critiques ne se sont pas limitées aux femmes représentées comme des vaches. Certains ont également pointé du doigt le comportement de l'homme filmant furtivement les femmes dans le pré. Ils ont comparé cela à la "molka", une pratique illégale consistant à filmer secrètement les gens. Ces problèmes de caméras "espions" ont augmenté ces dernières années en Corée du Sud, principalement envers les femmes de ce pays.