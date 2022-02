Laurent Ruquier et l'influenceur HugoManos: "Ça fait 4 ans que nous vivons ensemble"

Leur relation est désormais officielle. L'animateur Laurent Ruquier et l'influenceur HugoManos vivent une histoire d'amour depuis quelque temps et elle a enfin été révélée. Sur les réseaux sociaux, on avait déjà aperçu les deux hommes ensemble. Sur Instagram ou TikTok, HugoManos, connu pour son passage dans Les anges de la téléréalité, s'est à plusieurs reprises affiché avec Laurent Ruquier. En story, en vidéo et plus récemment avec Neuneu, le célèbre chien de Laurent Ruquier... Mais rien n'avait été annoncé publiquement.

C'est ce samedi 12 février que la langue d'HugoManos s'est enfin déliée. Sur le plateau de TPMP People, il a répondu aux interrogations de Matthieu Delormeau. "C'est de l'amitié ça ?", a-t-il demandé en montrant des images des deux partenaires. "Matthieu, il faut regarder les magazines people, a répondu l'influenceur. Il y a écrit partout Laurent Ruquier et son compagnon Hugo Manos. Ce n'est pas vraiment une exclu. Ça fait 4 ans que nous vivons ensemble."

Plus tard dans l'émission, HugoManos a indiqué qu'il était "très heureux" avec son compagnon.