En Thaïlande, l'étonnante demande des autorités aux amoureux pour la nuit de la Saint-Valentin

C'est une requête pour le moins originale. En Thaïlande, les autorités sanitaires ont demandé aux amoureux qui s'apprêtent à s'offrir une nuit romantique et torride pour la Saint-Valentin de sortir couverts... d'un masque. Y compris pendant leurs relations sexuelles.

"La Covid-19 n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais on peut l'attraper en respirant de façon rapprochée ou en échangeant de la salive", a expliqué à l'AFP le directeur du Bureau de la santé reproductive Bunyarit Sukrat.



Les amoureux sont également priés d'éviter "les positions sexuelles en face à face et les baisers profonds, et d'utiliser un contraceptif s'ils veulent éviter une grossesse non désirée", a-t-il ajouté.

"Si possible, porter un masque pendant la relation sexuelle peut aider à réduire les risques de Covid", a poursuivi M. Bunyarit.



Le nombre de contaminations quotidiennes au coronavirus dans le pays, qui était d'environ 8.000 au début du mois, a presque doublé ces deux dernières semaines. Les autorités sanitaires craignent que la Saint-Valentin aggrave cette tendance, même si, reconnaissent-elles, les relations sexuelles ne sont pas réservées à ce seul 14 février. Cette fête est populaire dans le royaume, et est considérée comme un jour de bon augure pour les couples qui veulent se marier.