L'adorable cadeau de Saint-Valentin de Ben Affleck à JLo: "Ça a fait fondre mon cœur" (vidéo)

C'est l'amour fou entre Ben Affleck et Jennifer Lopez. Après une première histoire au début des années 2000, les "Bennifer" (leur surnom donné par les médias) sont à nouveau ensemble depuis 2021 et ces deux-là ne sont plus près de se quitter.

Pour la Saint-Valentin, Ben Affleck n'a pas cassé la tirelire mais il a fait à Jlo une adorable surprise: un clip homemade de son nouveau morceau On my way avec des images du couple. Une vidéo digne d'une comédie romantique. "Le regarder m'a fait penser au voyage du véritable amour, à ses rebondissements inattendus, et au fait que lorsqu'il est réel, cela peut en fait durer éternellement. Cela a sérieusement fait fondre mon cœur", a écrit la chanteuse dans une newsletter.