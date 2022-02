Dans Mariés au premier regard, la famille de Laurie désapprouve sa participation: "C'est vraiment débile !"

Premier épisode et première tension. Dans cette nouvelle saison de Mariés au premier regard, les téléspectateurs vont suivre notamment les aventures de Laurie. La jeune femme de 27 ans, originaire de la banlieue bruxelloise, se décrit comme indépendante et sûre de ses choix. Et il va falloir que cette employée administrative s’arme de courage puisqu’aucun membre de sa famille n’approuve sa participation à l’émission. Déjà au courant du désaccord de son père et sa sœur, Laurie a emmené avec elle les caméras de Mariés au premier regard pour annoncer la nouvelle à sa mère. Cette dernière vit en France et leurs relations sont déjà "compliquées".

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la réaction de la maman de Laurie, Christine, n’était pas franchement celle attendue par la jeune femme qui l'avait pourtant déjà prévenue de son intention de participer à l’émission. Lorsqu’elle ouvre la porte de sa maison, on découvre une Christine très embarrassée et "sans voix". "C’est pas vrai? C’est pas ça?", demande la maman qui connaît déjà la réponse à ses questions. Puis elle enchaîne: "Je ne vais pas te laisser tomber mais je trouve ça vraiment débile".

Visiblement perturbée, Christine essaie quand même de jouer le jeu. "Alors tu vas te marier avec qui? C’est pour quand ? Ça se passe comment ce genre de bêtises?" Avant de livrer face caméra: "Elle est majeure, j’espère qu’elle a bien réfléchi. C’est vraiment pas dans son éducation, dans notre culture…" Clairement "pas emballée", Christine promet néanmoins de suivre sa fille dans l’aventure.

"Déçue" par les réactions de sa famille, Laurie ne compte pas baisser pas les bras. "J’irai jusqu’au bout que ça ne leur plaise ou pas."