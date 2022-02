"Les tatouages, c’est quelque chose qu’elle déteste": dans Mariés au premier regard, le détail qui pourrait tout faire chavirer

Elodie et Julien ont tout pour être ensemble. Ils atteignent 82,1% de compatibilité selon les calculs de Mariés au premier regard, partagent les mêmes valeurs, correspondent parfaitement aux critères physiques mentionnés et souhaités par l'un et par l'autre… Un seul détail les éloignent: les tatouages. Pendant la préparation de l'émission, les équipes tâtent tous les terrains. À la question des éléments qui pourraient déranger, la réponse d'Elodie est sans appel: "Des tatouages (…) Ça fait un peu sale".

Dès le début de cette nouvelle saison de l'émission, le doute plane sur ce qui risque de gêner Elodie chez Julien. Pour éviter tout danger, le programme a décidé pour la toute première fois de faire rencontrer la famille de la (peut-être) future mariée à son prétendant.

Dès son arrivée, les yeux de la grand-mère et de la sœur jumelle d’Elodie pétillent. La compatibilité ne semble plus faire aucun doute: "Il a du charme", "C’est le style de ma sœur" commentent Jeanine et Emilie… Jusqu’à ce que les regards se posent sur la main de Julien, entièrement tatouée, tout comme son avant-bras. Le constat se fait les lèvres pincées. "Les tatouages, c’est quelque chose qu’elle déteste", "Quand j’ai vu son tatouage et je me suis dit wow", indique la famille face caméra.

Exactement la réaction que jeune homme redoutait. "Ma première crainte était d’être jugé pour ça (…) Non je n’ai pas fait de prison, je ne fais pas partie d’un gang...", tente-t-il de rassurer.

Si sa future belle-famille œuvre pour rendre les tatouages de Julien secondaires, Elodie parviendra-t-elle à passer au dessus ? Réponse prochainement…