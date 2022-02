Véronique Genest en deuil: "Je suis comme anesthésiée"

"Excusez mon manque de présence ici en ce moment mais je vis un moment douloureux", a prévenu ce dimanche Véronique Genest sur Twitter.

La comédienne française parfois controversée, très active sur les réseaux sociaux et particulièrement suivie par le public (presque 80 000 abonnés sur Twitter,) a annoncé sur les réseaux sociaux le décès de la personne dont elle était le plus proche: sa mère. Sur Facebook, en légende d'une vidéo où on voit Véronique Genest et sa maman danser ensemble sur une chanson de Charles Aznavour, elle écrit: "Colette, ma jolie maman a rejoint les étoiles jeudi soir. Elle avait eu 90 ans cette été. Elle adorait la vie, la bonne chair, le théâtre, la musique… Elle est partie si brutalement, si bêtement... je suis comme anesthésiée".

L'actrice qui jouait Julie Lescaut semble très affectée par la disparition de sa mère. Depuis ce dimanche 13 février, elle a déjà diffusé plusieurs publications en hommage à sa défunte parente.