Gerry, du Limbourg, a roulé plus d’un million de kilomètres avec sa voiture: "Ils veulent tous connaître mon secret"

Un million de kilomètres au compteur. Gerry Dirix, 45 ans, n’est pas peu fier de la performance inhabituelle de sa voiture. Cette organiste de Berigen, dans le Limbourg, roule avec une Opel Astra vieille de 25 ans. Une longévité qui fait l’admiration de la police locale : “Je ne me fais plus arrêter lors des contrôles de police, se félicite Gerry. Tout le monde sait que ma voiture rutilante et moi sommes toujours en règle. Un jour, un policier m’a même demandé quels produits j’utilisais pour que ma voiture soit aussi brillante à l’extérieur et à l’intérieur. Ils veulent tous connaître mon secret”.



Gerry et sa voiture immatriculée à son nom font le tour des médias flamands depuis quelques jours. À cette occasion, il a expliqué à nos confrères ses bonnes habitudes pour prendre soin de son véhicule. Outre une conduite responsable qui lui permet d’éviter tout accident, le quadragénaire entretient bien sa voiture, sans faire d’excès. Il roule entre 45 et 50.000 kilomètres par an, ce qu’il juge "idéal pour une voiture diesel". "Ma voiture me sert d’aller tranquillement d’un point A à un point B", précise-t-il.

Et Gerry de conseiller : “Prenez soin de votre voiture comme de votre femme, avec amour et respect”. Grâce à ce mantra, le Limbourgeois a fait de belles économies. Et il a bien l’intention de continuer ainsi, préférant les vieux modèles aux plus récents. “Je n’aime pas tous ces appareils électroniques, et surtout les soucis qui vont avec”, confie-t-il.

Satisfait, Gerry souhaite se rendre au siège d’Opel, à Rüsselsheim, pour montrer sa voiture : "Ils peuvent être fiers que j’ai réussi à rouler un million de kilomètres avec. Sur la plupart des voitures, ça s’arrête à 300.000 kilomètres".