Isabelle Morini-Bosc révèle avoir été violée, il y a 6 ans

Elle est l'une de chroniqueuses emblématiques de Touche pas à mon poste. Après une absence d'un mois, Isabelle Morini-Bosc a fait son retour aux côtés de Cyril Hanouna. Mais c'est dans une autre émission, le rendez-vous que Jordan De Luxe anime pour Télé Loisirs, qu'elle a révélé avoir été victime d'un viol, il y a 6 ans.

Quand elle n'est pas sur un plateau télé, la chroniqueuse de 65 ans court pour entretenir sa forme. Et c'est lors d'un footing, en 2016, que les faits se sont produits.

"J’ai été ceinturée en arrière pendant que je faisais un footing à Neuilly, par un Monsieur qui était un marathonien. Il est arrivé par derrière et il m’a attrapé. Il m’a couché dans un bosquet", a-t-elle raconté.

"Ça a duré 2 heures..."

Elle explique ensuite comment elle a réagi et vécu cet épisode douloureux. "J’ai parlementé tout le temps, j’ai énormément de sang-froid. Je fais partie des gens qui ont la hantise que les choses arrivent et quand elles sont là, je me dis 'On y est'. J’ai parlementé tout le temps. J’ai eu la chance de tomber sur un mec qui avait un moment d’aberration mais qui, manifestement […] n’était pas un salaud à temps complet. Ça a duré deux heures... Et puis, j'ai fini mon footing", a-t-elle poursuivi.

Elle reconnait que suite à cette agression, elle n'est pas allée porter plainte : "J’ai un immense défaut, j’ai une sur-empathie. Je l'ai vécu, maintenant je ferme la porte", a-t-elle expliqué.