Kanye West séparé de Julia Fox, déterminé à reconquérir Kim Kardashian

Récemment séparés, Julia Fox et Kanye West ont déclaré "rester bons amis" dans les colonnes de Page Six.

Le rappeur a une idée en tête : reconquérir Kim Kardashian. Durant ce week-end, il n'a cessé de s'en prendre au petit ami de celle-ci, Pete Davidson. "Regardez cette tête de nœud", a-t-il écrit en commentaire d'une de ses photos Instagram. "Non, tu ne rencontreras jamais mes enfants", a-t-il écrit sous une autre avant de prétendre que son compte avait été piraté et de faire disparaitre toutes les publications.

Mais lundi, jour de la Saint-Valentin, c'est une toute autre approche qu'il a entrepris. Il a posté une photo de Kim et Pete en déclarant sa flamme à sa femme et ses enfants. "Je n’ai pas d’animosité contre Kim, j’aime ma famille (...). J’ai bon espoir que nous allons nous remettre ensemble (...). Le monde est devenu notre tribunal (...). Parfois, les gens me traitent de fou, mais aimer, c’est être fou de quelqu’un et je suis fou de ma famille."

Selon le site E!, il avait l'intention de faire livrer des camions remplis de roses à son ex-femme pour lui montrer son amour à l'occasion de la Saint-Valentin, mais on ignore s'il est passé à l'acte.