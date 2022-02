Idris Elba, futur James Bond?

Les fans des séries The Wire et Luther l'y voient déjà… Et si Idris Elba était le prochain James Bond ? Il a souvent été coté comme potentiel successeur de Daniel Craig. Mais cette fois, c'est la coproductrice des adaptations cinéma de James Bond, Barbara Broccoli, qui en parle !

Interviewée dans un podcast, elle a déclaré : "Nous connaissons Idris, nous sommes amis avec lui et c’est un acteur fantastique". Elle le reconnait : il a été cité par la production, mais "il est toujours difficile d’en parler réellement lorsque vous avez déjà quelqu’un qui occupe le poste."

Le quotidien The Sun affirme quant à lui qu'Idris Elba aura un rôle dans le prochain James Bond, mais pas forcément pour endosser le rôle du célèbre agent 007.

"Idris a eu des discussions informelles avec le studio et on lui a dit qu’il y avait un rôle pour lui s’il le voulait. Il ne sera pas le personnage principal […] ils voudraient travailler avec lui sur un personnage totalement nouveau […] il aurait peut-être le rôle d’un méchant", a ainsi affirmé une source au journal britannique.

L'acteur de 49 ans n'a pas réagi. Il avait déjà expliqué il y a quelques années qu'endosser ce rôle lui plairait beaucoup mais il avait dû malheureusement faire face à des réactions racistes…