L'annonce qui ne va pas plaire aux fans de Jean-Claude Van Damme

L'acteur Jean-Claude Van Damme sera très prochainement à l'affiche d'un film d'action intitulé What’s My Name, dans lequel il interprètera son propre rôle. Mais ce sera le dernier…

"Je voulais quitter le devant de la scène avec une revisite de ma carrière, en commençant par le film Bloodsport, grâce auquel j’ai commencé à devenir célèbre. Nous allons apporter des éléments réels de ma vraie vie et de ce qui m’est arrivé. Je suis venu de Belgique, j’ai fait tout ce chemin jusqu’à Hollywood. J’ai réussi, j’ai échoué, je suis revenu. Je marche dans la rue après la première, et boum! Une voiture me renverse parce que je suis ivre. Quand je me réveille de l’impact, je ne sais pas quel est mon nom, et personne ne me reconnaît", a-t-il expliqué.

JCVD a en effet révélé vouloir arrêter da carrière après ce film. À 61 ans, il aspire à partir à la retraite et à profiter de la vie.

"J’ai acheté un petit bateau, pas un gros bateau – ce n’est pas pour moi – mais je veux faire le tour du monde, et me détendre. J’ai travaillé toute ma vie, j’ai vécu dans des hôtels pendant 30 ans (…) Je veux me détendre et profiter de ma vie et de ma famille, car la vie passe vite", a-t-il ajouté.