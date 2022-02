Naomi Campbell, époustouflante en une du magazine Vogue avec sa fille de 3 mois, se confie sur la maternité

À l'âge de 50 ans, en mai dernier, Naomi Campbell est devenu mère. Dans les colonnes de l'édition britannique du célèbre magazine Vogue, elle en dit un peu plus sur son tout nouveau rôle de maman.

Tout d'abord, elle tient à rétablir une vérité suite aux rumeurs qui ont circulé quant à sa fille : "Elle n'a pas été adoptée, c'est mon enfant", assure-t-elle.

Très discrète quant à son bébé, elle n'a par exemple pas révélé son prénom publiquement. Mais elle se livre dans cette interview sur l'arrivée de sa fille. "On peut compter sur les doigts d’une main le nombre de personnes qui étaient au courant" qu'elle attendait un enfant, explique-t-elle.

Aujourd'hui âgée de 51 ans, elle découvre et se réjouit d'être maman. Elle est ma plus grande bénédiction, assure le mannequin. Elle est la meilleure chose que j’ai jamais faite."

Elle confie également quelques secrets sur sa fille : "Elle aime voyager autant que moi, pas de gémissement au décollage ou à l’atterrissage. Elle est très sage: elle dort très bien, elle ne pleure presque jamais et on me dit qu’elle est très éveillée pour son âge. Elle vient de commencer à se balancer, ce qui est bien. Elle rit beaucoup. Elle parle presque."

En couverture du magazine, Naomi Campbell a les cheveux au naturel, porte une tenue noire Valentino et tient dans les bras son bébé. Elle écrit, dans une publication issue de ce shooting : "Tellement bénie de partager ma petite fille ma fille avec vous".