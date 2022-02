Gérard Depardieu se confie sur son rapport à l'image: "Je m'insupporte et c'est très difficile"

On connaissait le Gérard Depardieu bon vivant, grande gueule et pas farouche. Depuis ce mardi 15 février, on connait un Gérard Depardieu un peu plus humble...

Invité sur le plateau de Quotidien, sur la chaîne TMC, l'acteur français s'est livré sur son rapport à son image. Une confidence qu'il a enchaînée après avoir indiqué sa lassitude face au milieu du cinéma. "Ce monde d’images, c’est insupportable à la fin, d’autant plus quand on ne peut pas se supporter." Interloqué, l'animateur Yann Barthes a rebondi sur cette dernière information.

En toute sensibilité, Gérard Depardieu s'est alors lancé. "C’est vrai je m’insupporte et c’est très difficile. C’est peut-être pour ça que j’ai fait autant de films, pour ne pas moi voir."

Dans son interview, le comédien a expliqué qu'il "admirait" les gens "satisfaits de leur personne". Avant de déballer: 'Moi je déteste les miroirs j’évite les miroirs. C'est peut-être parce que je n’étais pas désiré." Puis de se comparer à une "mauvaise herbe". "Les mauvaises herbes ça pousse partout, ça n'a pas besoin d’amour, la pluie les arrose et ça pousse."

L'acteur français s'est également comparé à Cyrano de Bergerac, cet anti-héros fragile et complexe de la littérature, qu'il a souvent interprété sur scène. "Cyrano ne s'aime pas mais à un verbe exceptionnel!"