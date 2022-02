Jenifer décorée pour l’ensemble de sa carrière: "Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres, c'est un réel honneur"

Jenifer a été nommée Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres au ministère de la Culture à Paris, lundi 14 février. C’était un grand moment pour la chanteuse française. Elle a exprimé sa joie et sa reconnaissance sur son compte Instagram.

"C’est un réel honneur que de recevoir des mains de Madame la Ministre Roselyne Bachelot cette décoration si pleine de sens à mes yeux", a débuté la chanteuse. "Au-delà de la médaille, c’est surtout la reconnaissance de toutes les équipes qui m’entourent depuis de nombreuses années et surtout, c’est la récompense de tout l’amour indéfectible que vous me portez. Cette distinction, c’est la nôtre aujourd’hui et pour longtemps encore. Je vous aime", a poursuivi la star de 39 ans.

Roselyne Bachelot a félicité l’artiste sur les réseaux sociaux. "Cette distinction vient saluer 20 ans de carrière et une immense contribution au rayonnement de la chanson française dans le monde", a écrit la ministre.