Séparée de Kanye West, Julia Fox BALANCE: "Il voulait absolument que je le fasse"

Julia Fox s'est séparée du rappeur Kanye West le week-end dernier. L'actrice de 32 ans n’a pas hésité à détailler leur romance au cours des six dernières semaines. Le couple a posé pour des séances de photos torrides, et Julia s'est ouverte sur leurs soirées romantiques passées à des spectacles de Broadway et dans des restaurants huppés de New York.



Pour de nombreuses personnes, sa relation avec Kanye West n'était qu'un stratagème pour rendre jalouse Kim Kardashian. La comédienne a répondu aux nombreuses critiques qui l’accusaient de parler de Kanye West dans les médias parce qu'elle était "désespérément à la recherche d'attention".



Julia Fox a répliqué: "Il voulait absolument que je le fasse". Sa réponse publiée dans les commentaires d'un post Instagram de Hollywood Unlocked mardi confirmerait la rumeur selon laquelle tout était calculé pour faire réagir Kim.



"Pourquoi ne pas me voir pour ce que je suis, c'est-à-dire une arnaqueuse n°1", a-t-elle écrit dans une Story Instagram lundi. "J'ai remonté le moral des troupes lol et non seulement ça, mais Kanye et moi sommes en bons termes ! J'ai de l'amour pour lui, mais je n'étais pas amoureuse de lui. Vous pensez que j'ai 12 ans ?!".

Elle a également répondu les informations selon lesquelles elle pleurait sur des photos de paparazzi prises à l'aéroport de Los Angeles. "Pour mémoire, la seule fois où j'ai pleuré en 2022, c'était le 6 février, le jour de l'anniversaire de mon meilleur ami décédé", a-t-elle dit, en faisant référence au suicide de Chris Huvane, le célèbre manager d'Hollywood.

Julia Fox veut définitivement tourner la page.