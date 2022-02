Michou apparaît le visage gonflé et entouré de bandages: que lui est-il arrivé?

Le youtubeur et ex-candidat de Danse avec les stars Michou est apparu sur Twitter le visage gonflé et entouré de bandages. "Tout ça parce que 6 mecs voulaient me voler mon tel...", a-t-il écrit ironiquement pour accompagner la photo. En réalité, il ne s'agit pas du tout d'une agression... Voici les raisons de son hospitalisation.