Elle s'effondre à cause d'un mal de dos et se réveille à l'hôpital: "Ils m'ont dit qu'ils allaient m'amputer des membres"

Voilà une fête de Noël que Sadie Kemp n'est pas près d'oublier... Cette jeune maman passait les fêtes en famille lorsqu'elle a soudainement été prise de douleurs atroces au niveau du dos. Elle s'est effondrée et s'est réveillée plusieurs jours plus tard à l'hôpital. A son réveil, elle a appris qu'elle devrait être amputée de ses membres suite à une septicémie. C'est une information révélée par le média britannique The Mirror.

Sadie Kemp, 34 ans, profitait des fêtes de Noël en famille lorsque tout a basculé. Cette jeune maman originaire de Peterborgough, en Angleterre, avait passé l'après-midi à construire un jouet qu'elle avait offert à son plus jeune fils. Elle souffrait de maux de dos mais pensait que cela était lié à l'activité de construction. "J'avais décidé de construire un jeu de cuisine que j'avais achetée pour mon plus jeune fils. Je pensais que mon dos me faisait mal à force de me pencher et de mettre toutes les vis, mais mon mal de dos a empiré", a-t-elle expliqué à The Mirror. "J'ai dit que j'allais prendre un bain, mais une demi-heure plus tard, je hurlais de douleur sur le sol en disant que j'avais l'impression que quelqu'un me serrait les reins."

"Je mangeais mon repas de Noël à 14h30 avec ma famille et je riais, et à 17h, je luttais pour ma vie", a-t-elle dit également à The Mirror. La jeune femme a donc rapidement été emmenée aux urgences, où ils lui ont simplement administré de analgésiques. Les médecins lui ont dit de revenir si la douleur ne passait pas mais le lendemain, elle était de retour à l'hôpital. Elle s'est effondrée devant les médecins. "Je me suis réveillée après avoir été placée sous assistance respiratoire pendant deux semaines", confie-t-elle.

Mes bras et mes jambes n'étaient plus alimentés en sang et les tissus avaient commencé à mourir.

Sans le savoir, Sadie Kemp avait subi un choc sceptique à cause d'un calcul rénal. La septicémie avait entrainé la nécrose de la peau de ses bras et ses jambes. "Mes bras et mes jambes n'étaient plus alimentés en sang et les tissus avaient commencé à mourir. Au début, ils m'ont dit qu'ils allaient me retirer les quatre membres, mais au fil des jours, la peau a commencé à guérir", raconte-t-elle.

Malheureusement, au niveau des mains, l'infection était trop avancée et ses doigts se trouvaient trop endommagés. Les médecins du Peterborough City Hospital ont donc décidé d'amputer ses dix doigts. Ses mains devront être cousues à l'intérieur de son estomac pour maintenir les tissus restants en vie. Quant à ses pieds et ses jambes, les chirurgiens ont dû prendre une décision similaire...

"Un miracle médical"

Sadie Kemp ne peut aujourd'hui plus travailler en raison de son handicap. Elle ne pourra plus non plus rester dans sa maison à cause des escaliers. Sa vie a changé significativement. "J'essaie juste de comprendre pourquoi et comment cela s'est produit. Cela m'a laissé sans emploi et sans maison. Je ne gagne pas d'argent pour mes enfants. Ils n'ont pas de toit au-dessus de leur tête et je me sens très mal. Je veux juste être là pour eux et leur donner un peu de sécurité", a déclaré la jeune maman, désespérée.

Elle a d'ailleurs confié qu'elle avait dit à sa maman qu'il fallait débrancher le respirateur artificiel. Puis elle a dit : "J'ai réalisé qu'on m'avait donné une seconde chance de vivre. Les médecins m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que je sois encore là, je ne devrais pas être en vie vu la quantité de poison que j'avais dans le sang."

Les amis et la famille de Sadie ont mis en place un GoFundMe pour l'aider à trouver un logement permanent pour elle et ses garçons lorsqu'elle pourra enfin quitter l'hôpital.