L'accouchement extrêmement compliqué de Tatiana-Laurens Delarue: "J'ai fait une hémorragie"

Elle reste positive autant qu'elle le peut, Tatiana-Laurens Delarue. Ce 10 février, la jeune femme a annoncé avoir accouché par voie naturelle, un profond désir de sa part, et a glissé avoir rencontré des complications pendant et après l'accouchement.

Sur Instagram, où elle pose régulièrement avec son cher et tendre Xavier Delarue (lui aussi ancien candidat de téléréalité), on comprend que Tatiana-Laurens Delarue a eu beaucoup de mal pour accoucher du petit Newt. Et ça a été "périlleux"... "Newt est un petit bébé qui s'est battu jusqu'à la dernière seconde, pour offrir à sa maman la naissance par voie basse qu'elle n'osait rêver, pratiquement impossible physiquement et psychologiquement", écrivait-elle dimanche 13 février. "Newt est resté fort, solide, tel un chevalier à toutes les épreuves subites, durant ce long accouchement de cinq jours qui a fini difficilement..."

Ses textes teintés d'émotions, entre l'épreuve de l'accouchement et les démonstrations d'amour à son conjoint, attirent la curiosité des lecteurs. Dans une publication datant du mercredi 16 février, la jeune femme donne plus de précisions sur une série d'images écrites. "Le col est resté bloqué malgré les contractions jour et nuit (...) Nuits blanches complètes, douleurs non stop, l'épuisement prend place." On devine également que le petit Newt aurait pu connaître des complications. "Il est fort, jour après jour malgré les fortes contractions, les forces de sa maman qui s'amenuisent, le liquide amniotique qui manque, il reste inébranlable." Et précise en légende: "A la suite de cet accouchement, j'ai fais une hémorragie... Plus de 40 minutes." Mais conclut en rassurant le public. "Finalement je vais bien. Juste fatiguée. Peu importe..."