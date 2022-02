La série "Plus Belle la vie", c'est bientôt fini!

Dix-sept ans d'existence et plus de 4500 épisodes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Plus belle la vie aura bien vécu... Mais après des pertes d'audiences - elles sont passées de 4 millions de téléspectateurs en 2018 à 2,5 millions en 2021 - et face à l'explosion de la concurrence de programmes similaires (Ici tout commence, Demain nous appartient, Un si grand soleil), la série ne tient plus le choc.

S'il est peu probable que Plus Belle la vie soit sauvée, la direction a nuancé l'information auprès de nos confrères du Parisien. "Notre contrat avec Newen (qui produit le feuilleton de France 3) s’arrête le 31 décembre 2022. Passée cette date, la fin de Plus belle la vie, dont les audiences sont en baisse, est une possibilité. Mais ce n’est pas la seule. Nous avons simplement rouvert les discussions, comme il y a deux ans", peut-on lire ce jeudi dans leurs colonnes.

En attendant le verdict final, il reste tout de même une saison à visionner pour les fans de la série se déroulant à Marseille.