Gérard Darmon, 50 ans de carrière et pas un seul César: "Ça me fait chier, oui"

C'est une figure du cinéma français et pourtant... En plus de 50 années de carrière, le charismatique Gérard Darmon a parfois été nommé mais n'a jamais remporté de prix - à l'exception du peu connu Romy Schneider et Patrick Dewaere en 1983 qui récompense les jeunes comédiens.

La cérémonie des Césars approchant n'est pas sans rappeler ce constat à l'acteur, qui s'est confié à Paris Match dans un article paru ce mercredi 16 février.

Dans cette interview, il se livre sans filtre. "Ça me fait chier, oui. Pour 'Astérix', tout le monde voulait que Jamel l’obtienne. Mais c’était évident que, si nous étions deux acteurs du même film nommés dans deux catégories différentes, il ne l’aurait pas", analyse-t-il, avant d'énumérer: "Quand pour 'Les princes' de Tony Gatlif, ils nomment celle qui joue ma femme, une Andalouse qui a deux scènes et demie, et que moi rien du tout, j’ai les boules. Quand en 1997 je joue au théâtre 'Le roman de Lulu' avec Sandrine Kiberlain , la pièce a huit nominations aux Molières. Et rien pour moi. Je finis par me dire que le métier m’envoie des messages quand même... Mon attitude envers la profession était mal perçue, on me disait arrogant, agressif avec les critiques."