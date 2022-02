Ce que devra porter Camilla Parker Bowles quand elle deviendra reine d'Angleterre

Il existe des traditions qui perdurent. C'est le cas au royaume d'Angleterre, où la cérémonie du couronnement, aussi appelée "Operation Golden Orb" (littéralement "le globe d'or du sacre), est un rituel de passage inévitable. Et si l'actuel prince désire réduire les dépenses de la monarchie et ne souhaite pas de solennité pompeuse, il sera bien obligé d'y procéder. "Charles exigerait un couronnement plus rapide et surtout moins cher que celui de la Reine qui, en juin 1953, avait coûté l’équivalent de 46 millions de livres sterling”, explique Stéphane Bern dans une interview accordée à Paris Match.

Qu'à cela ne tienne, certains rites resteront. Camilla Parker Bowles, la femme du prince Charles, sera couronnée en même temps que son époux, et devra porter un bijou, symbole de la dynastie britannique: le Koh-i-Noor. Il s'agit d'une tiare surmontée d'un diamant de 105,6 carats, la même que portait Elizabeth II lors de son couronnement.