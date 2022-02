"Une forme de déception": Denis Brogniart revient sur la tricherie dans Koh-Lanta

Mardi prochain, de nombreux spectateurs vont découvrir le lancement de la toute nouvelle saison de Koh-Lanta. Pour en parler, Denis Brogniart, emblématique animateur du programme, était l'invité de C à vous ce jeudi 17 février. En pleine émission, Anne-Elisabeth Lemoine n'a pas hésité à le questionner sur un sujet qui fâche: la tricherie de certains aventuriers au cours de la dernière saison. "Ce n'est pas que je leur en veux mais il y a eu une forme de déception chez moi, chez tous les membres de la production, parce qu'on ne s'y attendait pas, parce qu'on a été surpris ! L'une des triches, on l'a décelée sur place, l'autre, c'était après", explique-t-il. Malgré cette polémique, l'animateur relativise et garde les pieds sur terre. "Il faut raison garder. À l'échelle du monde, ce n'est pas grand chose. À l'échelle d'un jeu comme Koh-Lanta, c'est une forme de tricherie et moi ce qui m'importait, c'est qu'on puisse, à un moment ou à un autre, assurer l'équité du jeu et prendre les sanctions et les décisions indispensables", répond-t-il.

Denis Brogniart espère que pour la prochaine saison, ces tricheries seront très vite oubliées. "On passe à autre chose (...) Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'il n'y a pas de triche dans la saison qui arrive mardi !". Si la triche ne sera pas de la partie cette année, une autre polémique sème déjà le trouble. François, l'un des candidats, est mis en examen pour homicide involontaire. Doit-il être le coupé au montage ? C'est la question que les internautes se sont posée. La production a finalement tranché et laissé François dans le rendu final.