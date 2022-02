Une chanson de Taylor Swift dédiée à Jake Gyllenhaal? Il réagit pour la première fois

En novembre, Taylor Swift a dévoilé la nouvelle version de son album "Red", initialement sorti en 2012. La chanteuse a enregistré une version de dix minutes de l'un de ces morceaux les plus connus, "All Too Well". Les fans se sont demandés si la chanson n'était pas dédiée à son ex Jake Gyllenhaal. Dans le nouveau clip, on peut voir les acteurs Sadieink et Dylan O'Brien qui interpréteraient les rôles de Swift et Gyllenhaal. Un clip qui semble retracer leur relation, des débuts idylliques à la fin douloureuse.

Dans une interview accordée à Esquire, Jake Gyllenhaal a fait taire les rumeurs autour de cette chanson. L'acteur de 41 ans confie ne pas avoir écouté le morceau mais est convaincu que cette chanson ne lui est pas dédiée. "Cela n’a rien à voir avec moi en tant que personne. Il s’agit de sa relation avec ses fans. C’est son langage. Les artistes puisent dans leurs expériences personnelles pour s’inspirer, et je ne le reproche à personne", a-t-il déclaré.

Face à ce buzz médiatique, l'acteur a tout de même désactivé les commentaires sous ses publications Instagram. "Quand les fans perdent le contrôle, nous devons nous sentir responsables de leur comportement et ne pas permettre la cyberintimidation. Je pense que c’est important", a-t-il expliqué. "Cela soulève une question philosophique plus profonde. Il ne s’agit pas d’un individu en soi, mais d’une conversation qui nous permet d’examiner comment nous pouvons – comment nous devrions – assumer la responsabilité de ce que nous partageons dans le monde, de nos contributions au monde", a-t-il ajouté. Mais il assure que ce buzz ne l'a pas affecté personnellement. Il affirme que cette période lui a permis d'apprécier davantage la présence de ses proches et de sa compagne Jeanne Cadieu.