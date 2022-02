Pourquoi les nouvelles photos de Nicole Kidman font tant réagir les internautes

C'est ce qu'on appelle un bad buzz. L'actrice australienne Nicole Kidman est devenue en quelques heures le cœur d'une polémique. Sur la dernière couverture de Vanity Fair US, et à l'intérieur du magazine, elle apparaît peu naturelle. Vêtue d'une (mini) mini-jupe, elle est habillée comme une écolière et semble fortement retouchée au vue de son visage figé et de ses jambes et buste particulièrement longs et fins.

Rapidement, les clichés ont circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce too much quand on a 54 ans? Les internautes ont leur petite idée. "Qui lui a mis ce costume?", demande-t-on en commentaire. "Nicole Kidman est incroyable mais ce style est horrible. Je suis choquée qu'elle ait été d'accord avec ça!", peut-on lire, ainsi que "La couverture la plus malaisante du monde", "Pourquoi essaie-t-on de faire de cette femme mûre une adolescente de 13 ans?". La star n'a pas réagi.