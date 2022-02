Brad Pitt s'oppose à la vente par Angelina Jolie d'une partie de leur domaine viticole en Provence

Les deux superstars américaines Angelina Jolie et Brad Pitt continuent de se déchirer sur les conditions de leur divorce : l'acteur réclame un procès au civil contre son ex-femme pour contester la vente de ses parts dans leur domaine viticole du sud de la France.

L'ancien couple vedette de Hollywood s'était associé en 2011 à une famille de vignerons français, les Perrin, pour produire le "Miraval Côtes de Provence", du nom de leur château sur la commune du Val, tout près de Correns dans le Var (sud-est de la France). Le domaine de 500 hectares, dont 50 hectares de vignes, avait été acquis en 2008. Angelina Jolie et Brad Pitt s'y étaient mariés en 2014, après des années de vie en couple, avant d'engager une procédure de divorce en 2016 qui traîne depuis dans de longues batailles judiciaires, notamment sur la garde de leurs six enfants.

Dernier épisode en date: une plainte déposée par Brad Pitt jeudi soir devant un tribunal de Californie attestant que les deux stars "étaient d'accord pour ne jamais vendre leurs intérêts respectifs dans le domaine Miraval sans le consentement de l'un ou l'autre". Mais en octobre, Angelina Jolie a cédé ses parts à "un fabricant de spiritueux basé au Luxembourg et contrôlé par l'oligarque russe Iouri Shefler", connu un temps comme le patron de la plus grosse société russe d'exportation de vodka et qui s'était confronté en justice en 2002 à l'Etat russe.

Retour sur investissement

L'avocat d'Angelina Jolie a affirmé que l'actrice n'avait pas encore été notifiée officiellement de la plainte, et que ses représentants en avaient appris l'existence "par les médias". "Je crois savoir que M. Pitt est au courant que Mme Jolie est actuellement sur un vol long-courrier international avec leurs enfants, sans possibilité de contact, et dans l'incapacité de répondre", a déclaré Robert Olson dans un communiqué à l'AFP.

Selon la plainte consultée par l'AFP, la vente des parts s'est faite au profit de "l'acheteur Tenute del Mondo", filiale du groupe Stoli contrôlé par M. Shefler. Dans sa plainte, Brad Pitt reproche à Angelina Jolie de ne pas lui avoir d'abord proposé la vente de ses parts, l'accuse d'avoir "cessé depuis longtemps de contribuer à Miraval" et réclame que l'affaire soit tranchée par un tribunal civil, avec un jury. Une source proche du dossier a même accusé vendredi Angelina Jolie de "chercher un retour sur un investissement qu'elle n'a pas fait et des bénéfices qu'elle n'a pas gagnés".

Un domaine à 25 millions d'euros

Le couple avait payé en 2008 "environ 25 millions d'euros" pour le domaine viticole, Brad Pitt apportant 60% et Angelina Jolie 40%. Depuis l'arrivée du vigneron Marc Perrin en 2011, le chiffre d'affaires est passé de trois millions de dollars en 2013 à plus de 50 millions de dollars en 2021.

En janvier 2020, le domaine de vins rosés de Miraval s'était associé avec le champagne Peters (Est de la France) pour créer une maison dédiée au champagne rosé, "un projet familial entre Angelina Jolie, Brad Pitt et leurs enfants avec les familles de vignerons Perrin et Peters".

Sollicitée vendredi par l'AFP, la société Tenute del Mondo s'est félicitée de son "investissement dans Miraval, un vin exceptionnel" avec pour objectif d'en faire "la marque de vin et de champagne rosés la plus renommée".