Le petit-ami de la mère des Kardashian surpris en train de la tromper avec une autre femme?

Corey Gamble trompe-t-il Kris Jenner, la mère des filles Kardashian ? C’est en tout cas ce que disent de nombreux médias américains. L’information agite la sphère médiatique depuis que l’homme de 41 ans a été aperçu en train d’embrasser une jeune femme en soirée.

C’est en réalité la jeune femme elle-même qui a partagé une vidéo la montrant avec cet homme qui, selon certains, serait le petit-ami de Kris Jenner, 66 ans. Les images ont été diffusées pour la première par "Gossip of the City", un compte anonyme sur Instagram qui révèle des potins et infos people.

Les images sont sombres, ne permettant pas de reconnaître distinctement le visage de l’homme. Pourtant, beaucoup de personnes semblent affirmer qu’il s’agit bien de celui qui est en couple depuis 2014 avec Kris Jenner. Pire encore, Kanye West, l’ex de Kim Kardashian, avait même partagé un article de Hollywood Unlocked pointant du doigt la tromperie de Corey. Mais l’article en question a finalement été supprimé entre-temps.

Alors que la petite guerre continue entre Kim K et Kanye West, voilà une nouvelle histoire qui risque bien de remuer la famille Kardashian-Jenner.