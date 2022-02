Folie des grandeurs? Ed Sheeran veut construire son TOMBEAU et une chapelle de deux étages sur sa propriété (vidéo)

Ed Sheeran veut construire son tombeau sur sa propriété de Framlingham, au Royaume-Uni et son projet est en passe d'être approuvé, malgré les supplications des voisins, relate le New York Post.



La pop star de 31 ans prévoit de construire une chapelle privée de deux étages avec une crypte dans le cadre d'une rénovation écologique de sa propriété de plus de 5 millions de dollars.



Si la construction de la chapelle, qui sera dotée de vitraux et chauffée par une pompe à chaleur écologique, a été approuvée en novembre 2019, le caveau en briques, bois et béton a suscité davantage d'émoi.



"Je me dois de commenter ce projet de lieu de culte dans un jardin", a déclaré Anna Woods, une habitante du quartier, selon SWNS. "Le quartier est bien desservi par les églises locales et je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne connue crée son propre îlot de calme alors que de charmants lieux de culte abondent dans la région."

Le fait que le chanteur veuille même un lieu de repos final séparé de la population générale devrait être un signe que quelque chose ne va pas dans la culture moderne, a-t-elle ajouté.



"Les célébrités sont-elles maintenant si détachées de la réalité que leur moindre souffle et maintenant même l'acte de mourir doivent être séparés du reste d'entre nous ?", a déclaré Mme Woods à propos de la demande de Sheeran.



Pourtant, l'artiste semble être en règle en ce qui concerne la légalité locale : il n'existe aucune loi interdisant d'enterrer des corps sur des terrains privés en Angleterre et au Pays de Galles.



"Je n'ai aucune inquiétude et je maintiens mon opinion précédente, à savoir que je n'ai aucune objection à cette demande", a écrit Robert Scrimgeour, responsable principal de la conception et de la conservation du conseil d'East Suffolk, au moment de la demande initiale de Sheeran pour la chapelle.