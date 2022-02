Zahia Dehar raconte avoir été violée par son compagnon: "J'avais mal, je hurlais, je lui disais non"

Zahia Dehar s'est confiée à ses fans dans un live Instagram le 18 février. L'actrice de 29 ans raconte avoir été violée par son compagnon. Ses propos ont été relayés par Closer. "Il trouvait toujours quelque chose pour me faire replonger. Dès que je sortais la tête de la dépression, il m'y replongeait. (...) La personne que j'étais s'est perdue. J'ai fait une croix sur ma vie privée. Peut-être que je n'ai pas reçu de coups visibles, mais mon état psychologique est bien réel".



Zahia Dehar raconte ensuite les multiples viols. "J'avais mal, je hurlais, je lui disais 'non là ça me fait trop mal, je ne peux pas' il me forçait. (...) Il me disait 'si tu ne me satisfais pas, je vais aller voir ailleurs' et après ce chantage, il me violait".



A travers son témoignage, le mannequin espère libérer la parole des victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles. "Je n'ai pas honte, je n'arrêterai pas. À tous ceux qui me diront que je suis ridicule, que je détruis mon image, je m'en fiche. Je vais tellement mal que j'ai envie de le partager avec le monde entier. Je vais vous tenir au courant de toutes les étapes".