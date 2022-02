Jean-Paul Rouve impose le silence en plein direct, Laurent Delahousse mal à l'aise

C'est le comédien Jean-Paul Rouve qui était l'invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche hier soir. Il est venu parler de son dernier film, Zaï Zaï Zaï Zaï et a proposé un petit défi au présentateur de l'émission en lui demandant de garder le silence pendant quelques secondes, en plein direct. Un exercice qui va à l'encontre de ce qui se fait habituellement en télévision puisque tout est généralement fait pour éviter les blancs.

"Le silence, c’est très important, vous voulez qu’on essaye??", a ainsi demandé Jean-Paul Rouve. "Vous allez peut-être réussir, mais moi je vais avoir des grands moments de solitude…", lui a répondu Laurent Delahousse, sceptique.

Mais les deux hommes se sont lancés et ont gardé le silence une quinzaine de secondes pendant laquelle le journaliste s'est montré un peu mal à l'aise.

"C’est pas mal, non?? Quand on reparle, la voix est plus douce", a déclaré l'acteur. "Je suis apaisé. Mais j’ai vu un chien passer sur le plateau, c’est le vôtre, c’est ça qui m’a un peu troublé", a conclu le présentateur de 20h30 le dimanche.