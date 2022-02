Mariés au premier regard: Elodie et Julien se sont dit "oui", voici toutes les photos de leur mariage

Elodie et Julien sont le premier couple à s'être dit "oui" dans la nouvelle saison de Mariés au premier regard. Voici toutes les photos de leur union.

Les experts de Mariés au premier regard ont décelé une compatibilité de 82,1% entre Elodie et Julien. Tous deux partagent les mêmes valeurs, correspondent parfaitement aux critères physiques mentionnés et souhaités par l'un et par l'autre... Un seul détail les éloignait : les tatouages. Grande première dans l'émission, la soeur jumelle et la grand-mère d'Elodie ont pu rencontrer le jeune homme avant le mariage pour tâter le terrain.

Hier soir dans l'émission, les téléspectateurs ont pu découvrir la rencontre entre Elodie et Julien le jour de leur mariage. Et le coup de foudre a été immédiat. Les deux tourtereaux ne pouvaient pas se lâcher du regard. Lors de leur séance photos, ils semblaient également très complices, comme lors de la soirée du mariage. Les photos ci-dessous peuvent en témoigner.

