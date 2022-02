Viré après une blague sexiste, Tex tente de se justifier… et s’enfonce encore plus (vidéo)

Le 30 novembre 2017, Tex lâchait une blague sexiste sur le plateau de "C’est que de la télé". Quelques jours plus tard, il était remercié par la direction de France Télévisions. Samedi, dans "TPMP People", l’ancien animateur a tenté de justifier cette blague.

"Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois." Voici la "blague" que Tex avait racontée le 30 novembre 2017 sur le plateau de "C'est que de la télé", sur C8. Cette séquence avait été rapidement signalée des centaines de fois au CSA et quelques jours plus tard, l'animateur était tout simplement remercié par la direction de France Télévisions.

Ça veut dire : "les femmes, réagissez, ne laissez pas dire une chose pareille

Alors qu'il se faisait plus rare à la télévision depuis cet épisode, Tex était invité dans "TPMP People" ce samedi. Il est revenu sur cette "blague"… qu'il assume pleinement. "Les vannes que l'on fait ont toutes, plus ou moins, un aspect pédagogique. Ça veut dire : "les femmes, réagissez, ne laissez pas dire une chose pareille". C'est compliqué de dire ça, ça reviendrait à expliquer le métier d'humoriste. On ne fait pas des blagues par hasard. Quand il y a un truc qui est chaud, il faut qu'on y aille. C'est notre métier. On est quasiment obligé d'y aller, on ne peut pas laisser passer. On sert à servir la soupe. Dépêchons-nous de rire des choses graves avant d'avoir à en pleurer."

Il a continué : "Je trouve que ce n'est pas une erreur cette blague. Je regrette les ampleurs que ça prend autour d'une blague, c'est ça que je regrette. Je regrette la légèreté de l'époque et le fait qu'on était dans un pays libre. On est en train de perdre tout ça".