Courteney Cox REGRETTE ses chirurgies esthétiques: "J'étais tombée dans une sorte de folie"

Courteney Cox s'est confiée sur ses chirurgies esthétiques dans une récente interview. L'actrice reconnait avoir essayé de combattre son âge, ce qu'elle regrette.

Dans une récente interview au Sunday Times Magazine, Courteney Cox a évoqué ses chirurgies esthétiques et le besoin qu'elle a ressenti de tenter de combattre son âge. "Il y a un moment où tu te dis "Oh non, je change, je fais plus vieille", a-t-elle confié. Alors j'ai essayé de trouver cette éternelle jeunesse pendant des années."

Mais à un moment donné, elle s'est rendu compte qu'elle allait trop loin. "Je n'avais pas réalisé que j'étais tombée dans une sorte de folie avec ça. Et un jour, je me suis dit : "Oh mince, j'ai vraiment l'air bizarre avec toutes ces injections et tout ce que je fais à mon visage". Je ne le referai plus du tout aujourd'hui (…) À un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, que c'était complètement fou." Aujourd'hui, Courteney Cox accepte son âge et son apparence physique. "Il n'y a rien de mal à avoir bientôt 60 ans, j'ai juste du mal à l'imaginer et à le dire… Le temps passe si vite."