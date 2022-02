L'incroyable parcours de Lilian, candidat de Top Chef qui n'a plus cuisiné DEPUIS 2 ANS : "Je suis directeur d'un hypermarché" (vidéo)

Chaque année, des candidats au parcours atypiques se révèlent dans Top Chef, et c'est le cas pour cette 13e saison avec notamment Lilian, qui a été forcé de mettre sa carrière de chef de côté pendant de longs mois.

Alors qu'il se lance dans sa première épreuve, le jeune homme tremble et Hélène Darroze s'en étonne : "Tu trembles là ? C'est pas le stress ?"

"Si, en partie", répond-t-il. Car l'enjeu est énorme pour Lilian : "Actuellement je suis directeur d'un hypermarché", révèle-t-il aux jurés de l'émission, qui restent bouche bée.

En voyant son parcours, on réalise que s'il a travaillé en tant que chef pendant plusieurs années, ces derniers mois, la pandémie a tout chamboulé.

"Avant d'être directeur, j'allais ouvrir mon restaurant, tout était prêt, il n'y avait plus que la signature, et le lendemain, le covid est arrivé et j'ai dû abandonner son projet", raconte-t-il.

Pourtant, le jeune chef de 28 ans avait acquis de l'expérience auprès de chefs étoilés et nourrissait de grandes ambitions : "être le plus grand chef de ma génération", explique-t-il.

En participant à cette émission, il espère donc se remettre en selle : "Top Chef, c'est la chance de ma vie", avoue Lilian.

"Son histoire, c'est vrai qu'elle est très forte, et on sent que c'est quelqu'un qui a été pétri de cuisine (…) Il est très touchant Lilian", confie Paul Pairet en découvrant le candidat, encouragé par tous les jurés.

Et cela commence bien pour le jeune homme puisqu'au terme de la première épreuve, il rejoint la brigade de Paul Pairet.