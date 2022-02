Le "premier éliminé de la première émission de Top Chef" de retour 13 ans après: Renaud veut prendre sa "REVANCHE" (vidéo)

Coup d'envoi de la saison 13 de Top Chef ce lundi soir : 15 candidats se sont affrontés et parmi eux, un visage déjà connu pour les plus fidèles de l'émission.

"Ça fait longtemps que j'attends ce moment-là, ça va faire 13 ans exactement", lance Renaud, candidat qui aime marier la gastronomie française et ses origines indiennes.

"C'est assez particulier pour moi : j'ai participé à la première émission de Top Chef", annonce-t-il aux jurés lorsque ceux-ci l'approchent.

"Mais on n'était pas là", répond Philippe Etchebest. "J'étais là avant vous", rétorque le jeune homme qui confesse avoir été "le premier éliminé de la première émission de Top Chef".

Le souvenir est assez douloureux pour Renaud puisqu'à l'époque, il n'a pas réussi à terminer son plat dans les temps, ce qui lui a valu d'être écarté.

"C'est hyper difficile de sortir le premier. En fait, je ne connaissais rien à la cuisine, donc je me suis mangé une grande claque", explique-t-il en se remémorant ce moment. "Il y a une revanche", lance Renaud, bien décidé à aller le plus loin possible cette fois.

"Un jour ou l'autre, vous me reverrez", avait-il promis à l'époque. Il a beaucoup travaillé et a affirmé son style, ce qui lui permet de venir prendre sa revanche, 13 ans après. "Un bel exemple de persévérance", pour Philippe Etchebest.

Et l'aventure commence plutôt bien pour Renaud puisque son plat a séduit 2 chefs : il donc eu le choix entre la brigade de Paul Pairet et celle de Glenn Viel. Il rejoint celle de ce dernier.